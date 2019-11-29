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Появилась фотография с места пожара на мебельной фабрике в Пензе

29 ноября в 10:54 478 просмотров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области предоставили фотографию с места пожара на улице Аустрина в Пензе.

Напомним, утром в пятницу, 29 ноября, в микрорайоне Север загорелось здание мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Прибывшие на место спасательные подразделения эвакуировали людей из здания и занимаются ликвидацией пожара. Пострадавших и погибших нет.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области

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