Появилась фотография с места пожара на мебельной фабрике в Пензе

Напомним, утром в пятницу, 29 ноября, в микрорайоне Север загорелось здание мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Прибывшие на место спасательные подразделения эвакуировали людей из здания и занимаются ликвидацией пожара. Пострадавших и погибших нет.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.