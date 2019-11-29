Пензенские школьники готовятся к региональному этапу «Турнира юных физиков»

В соревнованиях участвуют ученики 8−11 классов пензенских и районных образовательных организаций, а также воспитанники технопарка города Воронежа. Это девять команд: «Атланты» из школы села Вертуновка Бековского района, «Домино» из Засечного, «Изобретатели» из школы имени
Победители будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе, где выберут команду для отправки на международный турнир.
Турнир будет проходить в формате лично-командного состязания. Школьникам предложат сложные исследовательские и научные задачи, решение которых нужно будет защитить, пояснили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.