Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Жители 2-го Объединенного проезда хотят отдать городским властям водопровод
Очередность строительства дорог в микрорайоне Заря могут пересмотреть
В Пензе вручили награды участникам спартакиады трудовых коллективов
Программы «Экспресса» теперь можно смотреть на канале ОТР
Пензенский губернатор сыграл в хоккей на ледовой арене в Кузнецке
Иван Белозерцев проконтролировал строительство детсадов в Кузнецке
Пензенец просит вернуть знак «Пешеходный переход» на ул. Спартаковской
В Пензе родителей предупредили о новом опасном увлечении детей
В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник
Объем обновленной «Пензенской энциклопедии» увеличился вдвое

Депутаты Гордумы на сессии обсудили проблему ветхих теплосетей в Пензе

29 ноября в 11:51 134 просмотра

На сессии Пензенской городской Думы депутат Сергей Лукичев поднял вопрос о работе администрации по обеспечению безопасности граждан. Поводом послужила трагедия, которая произошла на улице Аустрина 19 ноября.

«У нас вообще существует программа обследования сетей горячего водоснабжения? Согласно документам, данная труба была 57 лет назад смонтирована, в Советском Союзе. Какие программы есть, кто ответственен за эти объекты, за столбы железобетонные, имеющие отклонения от вертикали? Нужно выработать программы по обследованию», — заявил народный избранник.

Вопрос о том, как власти могут повлиять на ситуацию, глава города Владимир Мутовкин адресовал начальнику городского управления ЖХК Александру Утину.

«Мы можем провести свои проверки и направить информацию собственникам», — заявил глава управления.

Владимир Мутовкин предложил провести проверки по частным случаям.

«Весь города мы таким образом проверить не сможем», — подытожил он.

Напомним, в результате прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Аустрина случился размыв грунта. В яму, образовавшуюся в асфальте за несколько минут, угодил автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир машины, мужчины 49 и 53 лет, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...