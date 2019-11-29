Депутаты Гордумы на сессии обсудили проблему ветхих теплосетей в Пензе

«У нас вообще существует программа обследования сетей горячего водоснабжения? Согласно документам, данная труба была 57 лет назад смонтирована, в Советском Союзе. Какие программы есть, кто ответственен за эти объекты, за столбы железобетонные, имеющие отклонения от вертикали? Нужно выработать программы по обследованию», — заявил народный избранник.
Вопрос о том, как власти могут повлиять на ситуацию, глава города Владимир Мутовкин адресовал начальнику городского управления ЖХК Александру Утину.
«Мы можем провести свои проверки и направить информацию собственникам», — заявил глава управления.
Владимир Мутовкин предложил провести проверки по частным случаям.
«Весь города мы таким образом проверить не сможем», — подытожил он.
Напомним, в результате прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Аустрина случился размыв грунта. В яму, образовавшуюся в асфальте за несколько минут, угодил автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир машины, мужчины 49 и 53 лет, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.