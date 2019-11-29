Депутаты Гордумы на сессии обсудили проблему ветхих теплосетей в Пензе

На сессии Пензенской городской Думы депутат Сергей Лукичев поднял вопрос о работе администрации по обеспечению безопасности граждан. Поводом послужила трагедия, которая произошла на улице Аустрина 19 ноября.

«У нас вообще существует программа обследования сетей горячего водоснабжения? Согласно документам, данная труба была 57 лет назад смонтирована, в Советском Союзе. Какие программы есть, кто ответственен за эти объекты, за столбы железобетонные, имеющие отклонения от вертикали? Нужно выработать программы по обследованию», — заявил народный избранник.

Вопрос о том, как власти могут повлиять на ситуацию, глава города Владимир Мутовкин адресовал начальнику городского управления ЖХК Александру Утину.

«Мы можем провести свои проверки и направить информацию собственникам», — заявил глава управления.

Владимир Мутовкин предложил провести проверки по частным случаям.

«Весь города мы таким образом проверить не сможем», — подытожил он.

Напомним, в результате прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Аустрина случился размыв грунта. В яму, образовавшуюся в асфальте за несколько минут, угодил автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир машины, мужчины 49 и 53 лет, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.