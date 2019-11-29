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Российское вино хотят продавать до полуночи

29 ноября в 12:04 74 просмотра

Приобрести в магазинах российское вино можно будет до 12 часов ночи. С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщает газета «Известия».

Документ предполагает внесение поправок в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России». 19 ноября Госдума приняла его в первом чтении, второе и третье состоятся в середине декабря.

Письмо с изложением дополнительной меры поддержки отечественных производителей направлено в Правительство России, Минфин, Госдуму и Совфед. В правительстве подтвердили работу над поправками, в Совете Федерации также рассматривают предложения Ассоциации.

Напомним, сейчас приобрести алкоголь можно с 8 до 23 часов. В ряде регионов, в том числе в Пензенской области, даже это правило хотят ужесточить.


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