Российское вино хотят продавать до полуночи

Документ предполагает внесение поправок в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России». 19 ноября Госдума приняла его в первом чтении, второе и третье состоятся в середине декабря.
Письмо с изложением дополнительной меры поддержки отечественных производителей направлено в Правительство России, Минфин, Госдуму и Совфед. В правительстве подтвердили работу над поправками, в Совете Федерации также рассматривают предложения Ассоциации.
Напомним, сейчас приобрести алкоголь можно с 8 до 23 часов. В ряде регионов, в том числе в Пензенской области, даже это правило хотят ужесточить.