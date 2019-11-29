Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек
Пензенские школьники готовятся к региональному этапу «Турнира юных физиков»
В Пензе стартует фестиваль «Мужская роль»
В ПФО стартует голосование в рамках «Театрального Приволжья»
В Пензе пройдет финал международного конкурса чтецов
В Пензе студентов и школьников объединила мультимедийная редакция
К 75-летию Победы в Кузнецке издадут книгу о жизни города во время войны
Презентовано обновленное издание «Пензенской энциклопедии»
В школе села Рамзай организовали мемориальную комнату Михаила Загоскина
В Тамале спортшкола получила автобус после вмешательства прокуратуры

Началось голосование за лучший спектакль «Театрального Приволжья»

29 ноября в 13:00 124 просмотра

29 ноября в 13:00 началось голосование в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» (0+).

Любой житель Приволжского федерального округа может выразить свое мнение, позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 350−35−43. С одного номера принимается только один звонок. При этом нельзя голосовать за театр своего региона.

Каждому театру присвоены номера, посмотреть их можно на сайте, а также ниже — на видео.

Будут определены победители в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Итоги голосования будут подведены 30 ноября.

Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...