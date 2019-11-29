Началось голосование за лучший спектакль «Театрального Приволжья»

Любой житель Приволжского федерального округа может выразить свое мнение, позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 350−35−43. С одного номера принимается только один звонок. При этом нельзя голосовать за театр своего региона.

Каждому театру присвоены номера, посмотреть их можно на сайте, а также ниже — на видео.

Будут определены победители в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Итоги голосования будут подведены 30 ноября.