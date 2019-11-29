Россиянам хотят запретить пользоваться криптовалютами

Запрет на использование криптовалюты в качестве платы товаров и услуг готовят Банк России и Росфинмониторинг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Таким образом власти хотят бороться с криминалом в области виртуальных денег. Однако эксперты уверены, что уничтожить «серый» сектор все равно не удастся. Руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антониноа Левашенко заявила, что от запрета пострадает бюджет, в который не поступят налоги от операция с криптовалютами.

В Центробанке готовы поддержать законопроект, однако не смогли подтвердить информацию о его подготовке. Аналогичную позицию заняли в Минфине России.

Какие меры наказания будут применяться к нарушителям, пока неясно. По слухам, не исключена и уголовная ответственность с лишением свободы на пять-восемь лет.

В настоящее время биткоины и другие криптовалюты в России не запрещены и не разрешены. Виртуальные деньги принимают некоторые отечественные интернет-магазины, иногда в такой форме перечисляются гонорары фрилансерам.

Запрет на платежи криптовалютой введен в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьтенаме, Эквадоре и Тайване. В Китае криптовалюта доступна для личных транзакций.