Россиянам хотят запретить пользоваться криптовалютами

Таким образом власти хотят бороться с криминалом в области виртуальных денег. Однако эксперты уверены, что уничтожить «серый» сектор все равно не удастся. Руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антониноа Левашенко заявила, что от запрета пострадает бюджет, в который не поступят налоги от операция с криптовалютами.
В Центробанке готовы поддержать законопроект, однако не смогли подтвердить информацию о его подготовке. Аналогичную позицию заняли в Минфине России.
Какие меры наказания будут применяться к нарушителям, пока неясно. По слухам, не исключена и уголовная ответственность с лишением свободы на пять-восемь лет.
В настоящее время биткоины и другие криптовалюты в России не запрещены и не разрешены. Виртуальные деньги принимают некоторые отечественные интернет-магазины, иногда в такой форме перечисляются гонорары фрилансерам.
Запрет на платежи криптовалютой введен в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьтенаме, Эквадоре и Тайване. В Китае криптовалюта доступна для личных транзакций.