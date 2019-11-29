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В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек

29 ноября в 13:17 98 просмотров

В Пензенской области продолжается работа над созданием модельных муниципальных библиотек, которые предусмотрены национальным проектом «Культура», инициированным президентом России.

В пятницу, 29 ноября, состоялось заседание регионального проектного офиса. Федеральный офис, находящийся в Москве, разработал «дорожную карту» реализации программы. Дизайн библиотек, которые откроются в 2020 году, уже подготовлен.

Также регион хочет участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федеральной казны в 2021 году.

Модельная библиотека — это учреждение культуры, работающее по определенной, эффективной модели. Она позволяет повысить качество обслуживания за счет благоустройства помещения, работы на новом компьютерном оборудовании и создания многоотраслевого фонда, пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Например, в Пензе модельная библиотека будет на проспекте Победы.

Фотография: http://minkult.pnzreg.ru/news/11833/

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