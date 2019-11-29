В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек

В пятницу, 29 ноября, состоялось заседание регионального проектного офиса. Федеральный офис, находящийся в Москве, разработал «дорожную карту» реализации программы. Дизайн библиотек, которые откроются в 2020 году, уже подготовлен.
Также регион хочет участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федеральной казны в 2021 году.
Модельная библиотека — это учреждение культуры, работающее по определенной, эффективной модели. Она позволяет повысить качество обслуживания за счет благоустройства помещения, работы на новом компьютерном оборудовании и создания многоотраслевого фонда, пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
Например, в Пензе модельная библиотека будет на проспекте Победы.