В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек

В Пензенской области продолжается работа над созданием модельных муниципальных библиотек, которые предусмотрены национальным проектом «Культура», инициированным президентом России.

В пятницу, 29 ноября, состоялось заседание регионального проектного офиса. Федеральный офис, находящийся в Москве, разработал «дорожную карту» реализации программы. Дизайн библиотек, которые откроются в 2020 году, уже подготовлен.

Также регион хочет участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федеральной казны в 2021 году.

Модельная библиотека — это учреждение культуры, работающее по определенной, эффективной модели. Она позволяет повысить качество обслуживания за счет благоустройства помещения, работы на новом компьютерном оборудовании и создания многоотраслевого фонда, пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Например, в Пензе модельная библиотека будет на проспекте Победы.