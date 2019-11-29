Россиян хотят освободить от банковских комиссий по коммунальным платежам

Глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что инициативу обсудили с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая поддержала идею.
«Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ — это не услуга, это обязательство», — заявил Сергей Неверов.
Сейчас при оплате ЖКУ, в зависимости от банка, приходится дополнительно отдавать от 0,5% до 2% от суммы, выставленной в квитанции. Причем неважно, платит ли человек наличными через кассу, через банкомат или проводит онлайн-транзакцию. Оплачивать не только услугу, но и сам факт ее свершения кажется депутатам нечестным.
«В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию — тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация», — добавил Сергей Неверов.
Напомним, что комиссия при переводе средств между подразделениями одного банка в разных регионах также может быть отменена. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.