Россиян хотят освободить от банковских комиссий по коммунальным платежам

В Государственной Думе разрабатывают законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг через банк, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что инициативу обсудили с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая поддержала идею.

«Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ — это не услуга, это обязательство», — заявил Сергей Неверов.

Сейчас при оплате ЖКУ, в зависимости от банка, приходится дополнительно отдавать от 0,5% до 2% от суммы, выставленной в квитанции. Причем неважно, платит ли человек наличными через кассу, через банкомат или проводит онлайн-транзакцию. Оплачивать не только услугу, но и сам факт ее свершения кажется депутатам нечестным.

«В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию — тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация», — добавил Сергей Неверов.

Напомним, что комиссия при переводе средств между подразделениями одного банка в разных регионах также может быть отменена. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.