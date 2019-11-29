50-летнего зареченца госпитализировали с ножевым ранением груди и живота

В больницу Заречного поступил 50-летний пациент с ранениями, которые он мог получить в ходе конфликта. Предполагая криминальных характер повреждений, врачи позвонили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчину привезли из квартиры на улице Зеленой. Они установили, что ножевое ранение в грудь и живот он получил от 44-летнего хозяина жилплощади. В лапы правосудия мужчина попадает не впервые и уже был судим.

«Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.