Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Пензенец рассказал о погоне инспекторов ДПС за пьяным водителем
Иван Белозерцев рассказал о знаковой встрече в его жизни
Пензенцы сообщают о жестком ДТП на ул. Островной
«Гробят людей». Пензенец рассказал об опасном поведении таксиста
Водитель чудом увернулся от автоледи-камикадзе на трассе в Пензе
В Пензе автобус промчался на «красный» и едва не сбил мужчину с ребенком
На ул. Окружной иномарка влетела в столб
Пензячке продали мертвую улитку под видом живой
Опубликовано видео с места ДТП на ул. 40 лет Октября в Пензе
Пензенцы сообщают о новом ДТП с «Яндекс.Такси»

Пензенский губернатор поделился впечатлениями о хоккейном матче в Кузнецке

29 ноября в 14:01 114 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Twitter-аккаунте рассказал о поездке в город Кузнецк. Напомним, одной из точек посещения стал ледовый комплекс «Арена», празднующий свое 10-летие.

Иван Белозерцев рассказал, что принял участием в хоккейном матче между сборной ветеранов спорта области и командой «Рубин».

«Поддержка болельщиков, обилие голов, мастерская игра ветеранов спорта и азарт юных хоккеистов создали настоящий праздник», — поделился глава региона.

Он отметил, что юные хоккеисты выиграли у ветеранов период со счетом 3:2, и выразил уверенность, что у ребят есть большое будущее в спорте. Также Иван Белозерцев рассказал о подарках в честь 10-летия арены.

«Юным хоккеистам подарили спортивный инвентарь, а спорткомплексу подарена ледозаливочная машина, которая должна повысить качество заливки льда», — говорится в посте микроблога.

Напомним, в этот же день губернатор посетил площадки строительства завода, на котором будут изготавливать матрасы, и двух пристроев к детским садам.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...