Пензенский губернатор поделился впечатлениями о хоккейном матче в Кузнецке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Twitter-аккаунте рассказал о поездке в город Кузнецк. Напомним, одной из точек посещения стал ледовый комплекс «Арена», празднующий свое 10-летие.

Иван Белозерцев рассказал, что принял участием в хоккейном матче между сборной ветеранов спорта области и командой «Рубин».

«Поддержка болельщиков, обилие голов, мастерская игра ветеранов спорта и азарт юных хоккеистов создали настоящий праздник», — поделился глава региона.

Он отметил, что юные хоккеисты выиграли у ветеранов период со счетом 3:2, и выразил уверенность, что у ребят есть большое будущее в спорте. Также Иван Белозерцев рассказал о подарках в честь 10-летия арены.

«Юным хоккеистам подарили спортивный инвентарь, а спорткомплексу подарена ледозаливочная машина, которая должна повысить качество заливки льда», — говорится в посте микроблога.

Напомним, в этот же день губернатор посетил площадки строительства завода, на котором будут изготавливать матрасы, и двух пристроев к детским садам.