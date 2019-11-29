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В Городищенском районе мастер участка избежал тюрьмы после смерти электрика

29 ноября в 14:35 126 просмотров

В Пензенской области вынесли приговор мастеру производственного участка, который отвечал за соблюдение техники безопасности на предприятии, где погиб сотрудник.

29 июня электромонтер ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие» занимался ремонтом воздушной линии на бетонной опоре. Мастер производственного участка не обеспечил безопасность и выполнение правил охраны труда, из-за чего произошел несчастный случай.

Электрика ударило техническим током, и он сорвался, получив травму головы, груди, позвоночника и таза. К пострадавшему прибыла скорая медицинская помощь, однако до лечебного учреждения он не дожил.

В отношении мастера участка возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

При вынесении приговора учитывалось несколько факторов, в том числе — пенсионный возраст подсудимого.

В итоге ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Поскольку сейчас мужчина не работает, вводить дополнительные ограничения относительно его права заниматься определенной деятельностью не стали.

«Приговор вступил в силу», — сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.


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