В Городищенском районе мастер участка избежал тюрьмы после смерти электрика

29 июня электромонтер ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие» занимался ремонтом воздушной линии на бетонной опоре. Мастер производственного участка не обеспечил безопасность и выполнение правил охраны труда, из-за чего произошел несчастный случай.
Электрика ударило техническим током, и он сорвался, получив травму головы, груди, позвоночника и таза. К пострадавшему прибыла скорая медицинская помощь, однако до лечебного учреждения он не дожил.
В отношении мастера участка возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
При вынесении приговора учитывалось несколько факторов, в том числе — пенсионный возраст подсудимого.
В итоге ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Поскольку сейчас мужчина не работает, вводить дополнительные ограничения относительно его права заниматься определенной деятельностью не стали.
«Приговор вступил в силу», — сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.