Появились фото и видео с места смертельного пожара в Сердобске

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области предоставили фотографии с места пожара, который унес жизнь 83-летнего пенсионера в Сердобске.

Напомним, трагедия произошла после полуночи в пятницу, 29 ноября, на улице Пушкина. Предварительной причиной возгорания в квартире называется неисправность электропроводки. Спасателей вызвали соседи. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире тело 83-летнего пенсионера со следами термического воздействия.

На кадрах, предоставленных ведомством, запечатлен длинный коридор со шкафами, полными книг, карточек и тетрадей. Также в объектив попал холодильник, покрывшийся копотью.

По факту случившегося организована доследственная проверка.