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Пензенцев приглашают на бесплатный показ фильма «Солдатик» в ККЗ

29 ноября в 15:09 84 просмотра

В воскресенье, 1 декабря, в киноконцертном зале «Пенза» состоится специальный показ фильма «Солдатик» (6+) в рамках открытого кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» (12+).

Сеанс фильма, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 12:30. Вместе с пензенцами картину посмотрят ее режиссер Виктория Фанасютина и актер, сыгравший главного героя, — Андрей Андреев, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной и рассказывает о шестилетнем Сереже Алешкове. Потеряв родных, мальчик попал в действующую армию. Взрослые, чтобы отвлечь ребенка от ужасов войны и сохранить его беззаботное и светлое детство, затеяли с ним игру в солдатика. Тот, напротив, серьезно отнесся к почетному званию служащего и стал настоящим защитником.

Фильм будет показан бесплатно. Пригласительный билет можно получить в кассе филармонии. Полную программу открытого кинофестиваля Ивана Мозжухина «Мужская роль» смотрите здесь.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/mediaaktsent/199401/

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