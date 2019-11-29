Пензенцев приглашают на бесплатный показ фильма «Солдатик» в ККЗ

Сеанс фильма, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 12:30. Вместе с пензенцами картину посмотрят ее режиссер Виктория Фанасютина и актер, сыгравший главного героя, — Андрей Андреев, сообщили в пресс-центре областного правительства.
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной и рассказывает о шестилетнем Сереже Алешкове. Потеряв родных, мальчик попал в действующую армию. Взрослые, чтобы отвлечь ребенка от ужасов войны и сохранить его беззаботное и светлое детство, затеяли с ним игру в солдатика. Тот, напротив, серьезно отнесся к почетному званию служащего и стал настоящим защитником.
Фильм будет показан бесплатно. Пригласительный билет можно получить в кассе филармонии. Полную программу открытого кинофестиваля Ивана Мозжухина «Мужская роль» смотрите здесь.