Вопросы депутатов Гордумы к регоператору вынесут на отдельное совещание

Одним из наиболее дискуссионных вопросов на сессии Гордумы 29 ноября, помимо принятия проекта Генплана Пензы , стала организация в городе работы, связанной с обращением с твердыми коммунальными отходами.

«Коллеги, доклад был, рассматривался [на профильной комиссии]. Думаю, у депутатов есть вопросы», — отметил глава города Владимир Мутовкин, предложив сразу перейти к дискуссионной части.

Депутат Людмила Коломыцева, обращаясь к начальнику управления ЖКХ Пензы Александру Утину, поинтересовалась, оформлен ли перечень контейнерных площадок, которые относятся к муниципальной собственности, в виде реестра с подписью и печатью.

«С подписью и печатью — нет, есть просто реестр, он находится в свободном доступе. И у нас не муниципальный, а общий реестр контейнерных площадок», — сообщил Александр Утин.

«Есть ли документы, подтверждающие наличие муниципальных площадок в количестве 457, как у вас в отчете заявлено? Или подтверждения нет, а деньги на содержание есть?» — уточнила народная избранница.

«Подтверждающих документов нет. Эти площадки расположены на территориях Пензы, которые не отмежеваны, то есть априори считаются муниципальными. Поэтому полномочия по их содержанию лежат на администрации города», — ответил начальник управления.

Много вопросов в ходе сессии было адресовано к региональному оператору по обращению с ТКО зоны «Север» — «Управлению благоустройства и очистки». В частности, депутатов интересовало, в чьи полномочия входит установка контейнерных площадок и должен ли регоператор вывозить мусор, складируемый не в контейнер, но в границах площадки.

«Регоператор не ставит контейнерные площадки. Согласно законодательству, он вывозит с них ТКО. Установка площадок — вопрос муниципалитета либо управляющей компании, согласно 89 ФЗ. По закону, муниципалитет еще должен проводить ремонт, покраску, но были достигнуты договоренности, что за контейнерами будем следить мы. […]

По поводу вывоза мусора — если он крупногабаритный и относится к ТКО, — да, вывозим отдельными машинами. А просто мешки — нет. Зачем обычный бытовой мусор складывать мимо контейнера? Если есть где-то переполненность, мы по возможности добавляем контейнеры», — сообщил генеральный директор компании Андрей Архипов.

Также в ходе обсуждения вопроса начальник управления ЖКХ рассказал о том, на каком расстоянии должны располагаться контейнерные площадки от жителей. По его словам, минимальная дистанция — 25 метров (при согласовании с Роспотребнадзором она может быть сокращена до 10-ти). А если контейнерная площадка, наоборот, расположена слишком далеко от жилого дома — например, на расстоянии в полкилометра, — то можно обратиться в районную администрацию с просьбой создать дополнительное место сбора ТКО.

Глава города Владимир Мутовкин предложил в связи с большим количеством вопросов к регоператору организовать отдельное совещание и рассмотреть их, «чтобы наметить пути улучшения ситуации».