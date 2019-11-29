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Виктор Кувайцев официально сложил полномочия депутата Гордумы

29 ноября в 15:22 40 просмотров

29 ноября на очередной сессии Пензенской Гордумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева.

Решение было принято без дополнительных обсуждений. «За» проголосовали 29 депутатов из 33, присутствовавших на сессии.

Напомним, экс-глава администрации Пензы Виктор Кувайцев был избран по единому избирательному округу после победы партии «Единая Россия». Однако по распоряжению губернатора от 28 октября занял пост первого заместителя председателя правительства региона и в связи с тем, что совмещать работу по двум направлениям нельзя, подал заявление о прекращении депутатских полномочий.

Также он будет исключен из состава постоянных думских комиссий, членом которых являлся. В частности, речь о комиссиях по бюджету и экономике и по безопасности и городскому хозяйству.


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