Сервис предупреждения пешеходов о приближающихся авто обойдется в 5 млн рублей

В 2020 году в России начнется тестирование бесплатного мобильного приложения, которое будет предупреждать пешеходов о приближающемся транспорта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Целевой аудиторией проекта будут школьники и студенты, которые не отрываются от гаджетов по дороге на учебу.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон», — заявил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.

Чтобы получить нужную информацию, необязательно все время смотреть на экран. Приложение запускается в фоновом режиме и при необходимости присылает уведомление о двигающемся автомобиле.

Алгоритм работы системы таков: она будет получать данные о трафике от светофоров, обрабатывать их и показывать в приложении. Пользователь получит данные о скорости авто, дорожных и погодных условиях.

Пилотный проект запустят сначала в Волгограде, Самаре, Томске, а также Курской, Московской и Тамбовской областях.

На разработку сервиса выделят около пяти миллионов рублей.