Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Сессия Пензенской городской Думы 29 ноября
Наши новости
Россиян хотят освободить от банковских комиссий по коммунальным платежам
Россиянам хотят запретить пользоваться криптовалютами
Российское вино хотят продавать до полуночи
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты, которую все приняли за НЛО
Льготы для бизнеса в российских регионах могут отменить
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроют массовый забег и гонки на елках
Больше половины россиян жалуются на недосып
Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Россиянам перечислили главные признаки невяжущей хурмы

Сервис предупреждения пешеходов о приближающихся авто обойдется в 5 млн рублей

29 ноября в 15:43 130 просмотров

В 2020 году в России начнется тестирование бесплатного мобильного приложения, которое будет предупреждать пешеходов о приближающемся транспорта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Целевой аудиторией проекта будут школьники и студенты, которые не отрываются от гаджетов по дороге на учебу.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон», — заявил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.

Чтобы получить нужную информацию, необязательно все время смотреть на экран. Приложение запускается в фоновом режиме и при необходимости присылает уведомление о двигающемся автомобиле.

Алгоритм работы системы таков: она будет получать данные о трафике от светофоров, обрабатывать их и показывать в приложении. Пользователь получит данные о скорости авто, дорожных и погодных условиях.

Пилотный проект запустят сначала в Волгограде, Самаре, Томске, а также Курской, Московской и Тамбовской областях.

На разработку сервиса выделят около пяти миллионов рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...