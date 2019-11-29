Социальное предпринимательство в Пензе. История успеха одного важного проекта

Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 подвели итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» удалось побывать на финальном заседании жюри, а также пообщаться с семейной парой из Пензы, которая два года назад стала победителем и получила грант на развитие своего проекта.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам"‎ подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. До финала дошли 10 самых интересных и перспективных бизнес-идей. По словам представителей фонда, цель конкурса — помочь бизнесменам реализовывать самые смелые и инновационные проекты, направленные на улучшение жизни российских детей и подростков, в том числе — ребят с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями.

Жюри выбрало пять лучших бизнес-идей в трех номинациях. Каждый победитель получит начальное финансирование проекта на год — 1,2 млн рублей. При этом все финалисты получат информационную поддержку в регионе в формате инкубатора и консультационную помощь от наставников, которыми выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Победители в номинации «Инновационный проект»:

— Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности;

— Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.

«Локальный проект»:

— Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские.

«Диджитал»:

— Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме — нет!»;

— Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

Среди почетных гостей мероприятия были пензенцы Елена и Андрей Панферовы, которые в 2017 году стали победителями конкурса социальных предпринимателей. О том, в чем суть их проекта, как он сейчас развивается и во что трансформировался за два года, Елена Панферова рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

— Елена, в чем основная идея вашего проекта, который поддержал фонд «Навстречу переменам»?

— Мы представили проект современной профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании среди подростков. Мы на опытах показываем детям, как конкретно влияют на организм человека вредные вещества для того, чтобы они самостоятельно могли сделать выводы и принять решение о том, стоит ли впускать эти пагубные привычки в свою жизнь. Это научно-практические семинары, которые проводятся в системе, то есть в шестой-седьмой класс мы приезжаем и рассказываем о влиянии табака, в седьмой-восьмой класс — о влиянии алкоголя, в девятый-десятый — о влиянии наркотиков.

— Что вам дало участие в конкурсе «Навстречу переменам»? Как победа в нем повлияла на развитие проекта?

— Мы получили грант в 2017 году, на тот момент мы практически только открылись, и наша организация была, скажем так, еще довольно слаба, у нас было написано только два семинара. Эти деньги помогли нам окрепнуть, дали возможность написать третью программу и полностью наполнить программы необходимым снаряжением. Это очень важно, поскольку наши семинары — это 80−100 килограммов дорогостоящего оборудования: химические реактивы, которые приезжают в школы, наглядное пособие. Сейчас у нас уже четыре программы.

— Удалось ли в родном городе найти поддержку проекта? И насколько ваша работа востребована сейчас?

— Наши программы рекомендованы Министерством образования Пензенской области, они поддержаны институтом развития образования, также нас поддерживает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД. Кроме того, проведено исследование социальной эффективности программ при участии Центра социального проектирования. И вот сейчас мы приступаем к третьему этапу исследования, но, в целом, мы уже доказали нашу социальную эффективность.

Мы очень благодарны администрации Пензы, она поддерживает наш проект не только информационно, но и оказывает грантовую помощь. На данный момент город выделил нам помещение в безвозмездную аренду. Это произошло буквально на днях, мы еще не успели туда въехать. В помещении нужно сделать большой ремонт, и сейчас мы ищем финансирование, чтобы оборудовать наш центр современной профилактики и расширить проект, потому что есть запрос от детей и на создание стационарных программ, например, по умению сказать «нет». Когда ребенку предлагают закурить, выпить или попробовать наркотики, рядом с ним, как правило, нет никого из взрослых, и грамотно сказать «нет» и выйти из ситуации — серьезная задача, которая встает перед ребенком. Именно поэтому должны быть разработаны специальные психологические тренинги для того, чтобы показать ребятам, как достойно выйти из такой сложной ситуации.

Отметим, что с 2012 года основным партнером фонда «Навстречу переменам» является оператор мобильной связи Tele2. За время работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков. Пензенские бизнесмены тоже могут принять участие в конкурсе (18+) и побороться за грант на развитие своей программы, посвященной решению проблем детства. Узнать о том, как это сделать, можно на сайте «Навстречу переменам».