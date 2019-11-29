Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Сессия Пензенской городской Думы 29 ноября
Наши новости
«ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с шестью управляющими организациями
Зареченцы могут изменить время отправления электрички «Пенза — Селикса»
Виктор Кувайцев официально сложил полномочия депутата Гордумы
Вопросы депутатов Гордумы к регоператору вынесут на отдельное совещание
В пензенских колониях за год исполнили контракты на 3 млн рублей
Пензенца привлекли к ответственности за комментарий в соцсети
На сессии Гордумы разгорелась жаркая дискуссия о Генплане Пензы
Депутаты Гордумы на сессии обсудили проблему ветхих теплосетей в Пензе
Жители 2-го Объединенного проезда хотят отдать городским властям водопровод
Очередность строительства дорог в микрорайоне Заря могут пересмотреть

В Городе Спутнике готовят программу мероприятий в новогодние каникулы (видео)

29 ноября в 16:03 96 просмотров

В Городе Спутнике на новогодние каникулы по традиции разработали обширную развлекательную программу. Однако яркие и веселые мероприятия начнутся гораздо раньше — уже в декабре.

В воскресенье, 7 декабря, жители и гости Спутника встретят зиму, а 21-го числа станут свидетелями официального открытия ледяного городка.

Также любителей активного отдыха и природы приглашают на фонтанную площадь в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы вместе встретить Новый год.

С 1 по 8 января ежедневно с 14 до 16 часов для детей и с 18 до 20 часов для взрослых будут организована развлекательные мероприятия.

На 4 января запланирован хоккейный турнир, на 5-е — снежные волейбольные состязания.

6 января по Спутнику парадом пройдутся Деды Морозы. Отдельные мероприятия запланированы на Рождество — 7 января, и старый Новый год — 11 и 12 января.

Поучаствовать в конкурсах, развлечься на праздничной программе и просто порадоваться отличной зимней погоде в Спутнике можно всей семьей или в компании друзей. Как это было прошлой зимой, можно посмотреть в видеоролике.

Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...