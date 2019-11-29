В Городе Спутнике готовят программу мероприятий в новогодние каникулы (видео)

В Городе Спутнике на новогодние каникулы по традиции разработали обширную развлекательную программу. Однако яркие и веселые мероприятия начнутся гораздо раньше — уже в декабре.

В воскресенье, 7 декабря, жители и гости Спутника встретят зиму, а 21-го числа станут свидетелями официального открытия ледяного городка.

Также любителей активного отдыха и природы приглашают на фонтанную площадь в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы вместе встретить Новый год.

С 1 по 8 января ежедневно с 14 до 16 часов для детей и с 18 до 20 часов для взрослых будут организована развлекательные мероприятия.

На 4 января запланирован хоккейный турнир, на 5-е — снежные волейбольные состязания.

6 января по Спутнику парадом пройдутся Деды Морозы. Отдельные мероприятия запланированы на Рождество — 7 января, и старый Новый год — 11 и 12 января.

Поучаствовать в конкурсах, развлечься на праздничной программе и просто порадоваться отличной зимней погоде в Спутнике можно всей семьей или в компании друзей. Как это было прошлой зимой, можно посмотреть в видеоролике.

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