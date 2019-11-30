Пензенцам будут компенсировать 20% платы за отопление

29 ноября на сессии Пензенской городской Думы депутаты приняли решение об установлении дополнительных мер соцподдержки для жителей одноэтажных и двухэтажных домов в части компенсации 20% расходов на оплату теплоэнергии.

О необходимости данной меры народным избранникам рассказал вице-мэр Денис Леонтьев.

«На территории города находятся 238 одно- и двухэтажных многоквартирных домов, имеющих централизованное отопление и получающих теплоэнергию от поставщиков, чей тариф установлен регулирующим органом выше средневзвешенного на теплоэнергию, сложившуюся по Пензе. Средневзвешенный тариф на теплоэнергию в городе во втором полугодии 2019-го и первом полугодии 2020-го составит 1772 рубля 50 копеек за одну гигакалорию. Основная часть домов не оборудована приборами учета теплоэнергии, и расчет производится исходя из нормативов потребления, то есть 0,033 гигакалорий на кв метр — для одноэтажных домов и 0,0325 гигакалорий на кв метр — для двухэтажных. Месячный платеж за отопление в указанных домах может доходить до 5000 рублей в месяц в зависимости от площади квартиры», — рассказал он.

Заместитель главы администрации отметил, что жители неоднократно обращались с данной проблемой.

«Принимая также во внимание низкое качество жилья и высокие нормативы, предлагаем установить дополнительные меры соцподдержки указанной категории граждан в виде компенсации расходов на оплату коммунальной услуги «отопление» в размере 20% от ежемесячной начисляемой суммы. Предоставление данной поддержки носит заявительный характер. При обращении всех жителей необходимо будет выделить 5 млн 891 тысяч рублей», — сообщил Денис Леонтьев, уточнив, что за прошлый отопительный сезон выплаты произвели 673 получателям на общую сумму 2 млн 465 тысяч рублец.

Депутаты попросили вице-мэра также конкретизировать, за какой период жители таких многоквартирных домов смогут получить компенсацию. Он отметил, что выплаты будут производиться за весь отопительный сезон, начиная с октября.

Людмила Коломыцева поинтересовалась у Дениса Леонтьева, не стоит ли провести дополнительную информационную работу с населением, раз предоставление поддержки носит заявительный характер.

«Уже до жителей доводили ее в достаточном объеме, все об этом прекрасно знают. Просто жизненные ситуации у всех разные, какие-то квартиры вообще пустуют, там никто не проживает», — заверил докладчик.

Решение об установлении мер дополнительной соцподдержки было принято депутатами.