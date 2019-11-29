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Зареченцы могут изменить время отправления электрички «Пенза — Селикса»

29 ноября в 16:13 144 просмотра

Жителям города Заречного предлагают выбрать время отправления поезда «Пенза-I — Селикса» посредством голосования.

Сейчас поезд отходит от станции «720-й км» в 7:55, а вечером из Пензы уходит в 17:35. Люди могут сами скорректировать это время, приняв участие в голосовании «Заречья сегодня».

Утром доступно следующее время отправления: 7:15, 7:30, 7:40, 7:55, 8:15 или 8:30. На вечер можно выбрать один из следующих вариантов: 17:35, 17:50, 18:10 или 18:30.

Если наибольшее число голосов наберет вариант, отличный от нынешнего, администрация Заречного выйдет на переговоры с руководством железнодорожной компании.

Напомним, пригородный поезд связал областной центр с закрытым городом 1 ноября. Дополнительную электричку пустили из-за закрытия на реконструкцию Бакунинского моста. Чтобы избежать пробок, людям предлагают добираться в Пензу и из нее не на личном автомобиле, а по рельсам.

Также зареченцы могут сесть на электричку «Кузнецк — Пенза-I». От станции «720-й км» она отходит в 7:02, а вечером из Пензы уезжает в 20:19.


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