В Пензе впервые покажут спектакль с тифлокомментарием

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова присоединилась к всероссийской акции «Общегородской фестиваль «Эстафета доброты», приуроченной к Международному дню инвалидов. Он отмечается 3 декабря.

Во вторник, 5 декабря, в историческом здании библиотеки состоится показ инклюзивного спектакля «Собачка Соня» (0+), поставленного по мотивам произведения А. Усачева. В нем сыграли артисты театральной студии «Точка зрения», работавшей вместе с творческой студией «ДАР». Они действуют при отделе специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Режиссер — Дарья Битюцкая.

Спектакль будет сопровождаться тифлокомментарием — пояснением для людей с проблемами со зрением.

«Это первая практика в нашем регионе — сделать доступным просмотр спектакля для людей с особыми потребностями», — отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.