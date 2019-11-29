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В Пензе впервые покажут спектакль с тифлокомментарием

29 ноября в 16:24 90 просмотров

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова присоединилась к всероссийской акции «Общегородской фестиваль «Эстафета доброты», приуроченной к Международному дню инвалидов. Он отмечается 3 декабря.

Во вторник, 5 декабря, в историческом здании библиотеки состоится показ инклюзивного спектакля «Собачка Соня» (0+), поставленного по мотивам произведения А. Усачева. В нем сыграли артисты театральной студии «Точка зрения», работавшей вместе с творческой студией «ДАР». Они действуют при отделе специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Режиссер — Дарья Битюцкая.

Спектакль будет сопровождаться тифлокомментарием — пояснением для людей с проблемами со зрением.

«Это первая практика в нашем регионе — сделать доступным просмотр спектакля для людей с особыми потребностями», — отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.181897,45.0146845,3a,75y,0.11h,97.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxQLohLjerBxYunw0yoOgJQ!2e0!7i13312!8i6656

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