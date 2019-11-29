Пензенским бизнесменам расскажут о выходе на электронные площадки

В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 4 декабря пройдет форум «Территория бизнеса — территория жизни» (18+), одной из тем обсуждения на котором станут новые горизонты e-commerce для малого и среднего предпринимательства.

Одними из ключевых показателей в e-commerce бизнесе являются величина среднего чека, конверсия и объем трафика. Участники круглого стола смогут обменяться опытом, обсудят современные тенденции в развитии, узнают о развитии продаж на международном рынке, успешных бизнес-кейсах по продаже товаров в США и Европе через Amazon и Ebay.

Освоить основные этапы электронной коммерции — маркетинг, производство, продажи и платежи — пензенским предпринимателям помогут приглашенные эксперты.

Напомним, в рамках форума состоится межрегиональный этап национальной премии «Бизнес Успех». Пензенские предприниматели поборются за победу в нескольких номинациях. Лучшим вручат призы от партнеров, а главное — они получат возможность принять участие в финале премии в Москве.

Чтобы принять участие в бесплатном мероприятии, нужно пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно на сайте.