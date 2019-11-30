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В Пензе на премии «Бизнес-Успех» выберут лучший муниципалитет

29 ноября в 23:17 130 просмотров

Экспертная комиссия определила финалистов конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, который проводится в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех» в Пензе.

В финал вышли следующие муниципальные образования:

— город Пенза;

— город Кузнецк;

— Бессоновский район;

— Каменский район;

— Кузнецкий район;

— Наровчатский район.

Победитель определится в день проведения регионального этапа путем открытого голосования членов конкурсной комиссии.

Помимо этого, пензенские предприниматели, финалисты премии «Бизнес-Успех», представят на суд жюри свои бизнес-проекты и поборются за звание лучших по нескольким номинациям. Победителям представится возможность заявить о себе на всю страну, приняв участие в финале конкурса.

Напомним, премия «Бизнес-Успех» пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+). Мероприятие — бесплатное, оно состоится 4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте, там же вы найдете всю подробную информацию.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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