В Пензе на премии «Бизнес-Успех» выберут лучший муниципалитет

Экспертная комиссия определила финалистов конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, который проводится в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех» в Пензе.

В финал вышли следующие муниципальные образования:

— город Пенза;

— город Кузнецк;

— Бессоновский район;

— Каменский район;

— Кузнецкий район;

— Наровчатский район.

Победитель определится в день проведения регионального этапа путем открытого голосования членов конкурсной комиссии.

Помимо этого, пензенские предприниматели, финалисты премии «Бизнес-Успех», представят на суд жюри свои бизнес-проекты и поборются за звание лучших по нескольким номинациям. Победителям представится возможность заявить о себе на всю страну, приняв участие в финале конкурса.