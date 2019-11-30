В Пензе на премии «Бизнес-Успех» выберут лучший муниципалитет

В финал вышли следующие муниципальные образования:
— город Пенза;
— город Кузнецк;
— Бессоновский район;
— Каменский район;
— Кузнецкий район;
— Наровчатский район.
Победитель определится в день проведения регионального этапа путем открытого голосования членов конкурсной комиссии.
Помимо этого, пензенские предприниматели, финалисты премии «Бизнес-Успех», представят на суд жюри свои бизнес-проекты и поборются за звание лучших по нескольким номинациям. Победителям представится возможность заявить о себе на всю страну, приняв участие в финале конкурса.
Напомним, премия «Бизнес-Успех» пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+). Мероприятие — бесплатное, оно состоится 4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени