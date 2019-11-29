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На ул. Аустрина «Нива» провалилась в колодец

29 ноября в 16:44 78 просмотров

В группах социальной сети «ВКонтакте» появились посты об аварии, которая произошла на улице Аустрина в пятницу, 29 ноября.

Автор одной публикации рассказал, что около дома № 152 в колодец провалился автомобиль. В другом посте уже есть фотографии — автомобиль «Нива» задним колесом оказался в глубокой яме, не похожей на колодец. Ее уже пытаются вызволить: подогнали грузовик и крепят трос.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Напомним, что 19 ноября на улице Аустрина произошла трагедия. В яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы и последующего провала асфальта, упал автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир погибли, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272776%2Falbum-156022223_00%2Frev

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