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В Пензенской области готовы к зимней уборке федеральных дорог

30 ноября в 03:11 90 просмотров

Для уборки снега и обработки федеральных дорог противоглоледными материалами в Пензенской области подготовили 166 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга», в готовность приведены автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики, тракторы со снегоуборочным оборудованием и другая дорожная техника.

Контролируют ситуацию на трассах М-5 «Урал», Р-208 «Тамбов — Пенза» и Р-158 «Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов» с помощью комплексных постов дорожного контроля метеосистемы. Также сообщения круглосуточно принимают по телефону диспетчерской службы 8 (8412) 55-11-04.

Пензенцам напоминают о том, что в целях бесперебойного и безаварийного движения в холодное время года необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отправляться в путь на транспорте, подготовленном к движению в зимних условиях.


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