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«ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с шестью управляющими организациями

29 ноября в 16:49 38 просмотров

С 1 января 2020 года перестают действовать договоры между ООО «ТНС энерго Пенза» и рядом управляющих организаций, работающих на территории Пензы.

Энергосбытовая компания приняла решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. Такое право прописано в Жилищном кодексе России и применяется, если за управляющей компанией образовался долг в размере двух и более среднемесячных величин обязательств по оплате электроэнергии.

Это касается домов, обслуживаемых МУП Железнодорожного района, МУП Ленинского района, МУП Первомайского района, УК «Твой Дом — Веселовка», УК «Твой Дом — Парус» и ООО «Уютный дом».

Жителей переведут на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком. Счета за индивидуальное потребление будет выставлять ООО «ТНС энерго Пенза».

Договоры с управляющими организациями останутся в силе в части поставки электроэнергии для содержания общего имущества.

«Ознакомиться со списком многоквартирных домов, которых коснется расторжение договоров энергоснабжения, можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Информация о принятии населения на прямые договоры». Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам можно получить в Контактном центре компании по телефону (8412) 98−78−48», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Фотография: фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»

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