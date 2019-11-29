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Мэр Пензы предложил установить горку в сквере «Бессмертный полк»

29 ноября в 17:16 200 просмотров

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин 29 ноября в ходе объезда города предложил рассмотреть возможность размещения деревянной заливной горки в сквере «Бессмертный полк».

Он отметил, что предложение вносит в связи с вопросом, озвученным депутатом Людмилой Коломыцевой на сессии Гордумы. Она рассказала о том, что зимой дети катаются с горок на территории Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, что не совсем этично.

«Давайте посмотрим — может быть, поставим горку в сквере «Бессмертный полк», чтобы дети не катались прямо у Памятника Победы.100 и 233 тысячи рублей — во столько сегодня обходятся горки на площади Ленина», — сообщил мэр.

Его идею поддержал первый замглавы администрации Сергей Волков, отметив, что дети вынуждены кататься рядом с монументом, потому что больше негде.

«А если мы поставим горку, они перестанут», — предположил вице-мэр.


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