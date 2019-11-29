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К месту ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Пензе приехала скорая помощь

29 ноября в 17:05 180 просмотров

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Пензе случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Фотография и видеозапись с места событий появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На перекрестке улиц Свердлова и Богданова дорогу не поделили иномарка и машина с символикой известного сервиса такси.

В результате столкновения автомобили разлетелись в разные стороны. Иномарка с помятыми дверями с правой стороны стоит на тротуаре около дома № 50 на улице Богданова. Далее в кадр попадает машина скорой медицинской помощи, а затем на самом перекрестке видна машина такси.

У нее сильно разбита передняя часть, по дороге рассыпаны мелкие металлические и пластмассовые детали кузова, стекло.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272785%2Falbum-156022223_00%2Frev

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