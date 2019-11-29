К месту ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Пензе приехала скорая помощь

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Пензе случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Фотография и видеозапись с места событий появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На перекрестке улиц Свердлова и Богданова дорогу не поделили иномарка и машина с символикой известного сервиса такси.

В результате столкновения автомобили разлетелись в разные стороны. Иномарка с помятыми дверями с правой стороны стоит на тротуаре около дома № 50 на улице Богданова. Далее в кадр попадает машина скорой медицинской помощи, а затем на самом перекрестке видна машина такси.

У нее сильно разбита передняя часть, по дороге рассыпаны мелкие металлические и пластмассовые детали кузова, стекло.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.