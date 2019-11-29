29 ноября на торжественной церемонии, посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об успехах и перспективах развития отрасли.

По словам главы региона, АПК по праву считается локомотивом экономического благополучия региона.

«Индекс производства продукции по итогам 10 месяцев текущего года составил 114,6%. По этому показателю мы вышли на первое место в Приволжском федеральном округе», — констатировал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернатор также отметил, что флагманом в развитии агропромышленного комплекса в регионе является животноводство. В 2019 году производство скота и птицы на убой в живом весе ожидается в рекордном объеме — 375 тыс. тонн. По темпам роста этого показателя область занимает первое место среди регионов ПФО и третье место в стране.

Губернатор также акцентировал внимание на растущей инвестпривлекательности региона.

«В 2019 году в развитие АПК вложено более 18 млрд рублей — это рекордные суммы. Среди инвесторов — крупнейшие российские и зарубежные компании, благодаря которым строится целый ряд новых объектов», — сообщил он.

Иван Белозерцев поздравил представителей данной отрасли и рассказал о путях ее дальнейшего развития. Этому поспособствует поддержка со стороны органов власти, в том числе — мероприятия программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». В 2020 году на эти цели заложено около 700 млн рублей.

На эти цели в 2020 году будет направлено порядка 700 млн рублей.