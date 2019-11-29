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Белозерцев рассказал аграриям, когда планируется открыть Спасский собор

29 ноября в 17:32 176 просмотров

29 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал аграриям о работе на заключительном этапе строительства Спасского собора и поделился планами торжественного открытия главного православного храма региона.

«Мы с Владыкой Серафимом хотели бы показать вам достигнутые результаты по восстановлению православной святыни Пензенского края, проинформировать о ходе текущих работ, чтобы вы сами увидели, на что расходуются средства, которые вами и другими жертвователями направляются в виде благотворительных взносов», — рассказал губернатор в ходе импровизированной экскурсии для руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

Он акцентировал внимание гостей на внешнем виде храма и колокольни, на качестве покрытия обновленной площади и реконструированной детской площадки в сквере имени М. Ю. Лермонтова.

«Вы видите, что мы наводим порядок на прилегающей к храму территории, занимаемся ее благоустройством. По периметру собора ведется строительство балюстрады, в сквере установили лавочки, будет проведено освещение. С улицы Кирова поднимется лестница с видовыми площадками, которую уже назвали дорогой к храму», — сообщил Иван Белозерцев.

Также, по словам губернатора, скоро уберут леса, завершат работы по отделке полов, будут устанавливать иконостас, который практически готов.

«Мы искренне благодарим всех, кто внес вклад в возрождение Спасского кафедрального собора. Сделать осталось совсем немного», — отметил он.

Также Иван Белозерцев рассказал о планах по торжественному открытию храма, которое намечено на 2020 год. Точная дата определится после встречи с Патриархом.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/199384/

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