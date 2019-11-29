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Пензенская группа «ВКонтакте» вошла в список страниц, публикующих фейк-ньюс

29 ноября в 17:47 134 просмотра

Роскомнадзор опубликовал перечень интернет-страниц, на которых регулярно распространяется недостоверная информация. В список вошли страницы «ВКонтакте» (VK), РБК, «Газеты.ru» и Mash.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация», — отмечается в релизе.

В частности, в таблице указаны такие источники информации, как «Подслушано Дзержинск» (на базе сети «ВКонтакте»), Лентач («ВКонтакте»), «Газета.Ru» («ВКонтакте»), Яркое ТВ, (YouTube), РБК («ВКонтакте»), «Пенза live» («ВКонтакте»), «Mash | Мэш» («Вконтакте), интернет-ресурс sobytiya.info и так далее.

В пресс-службе уточнили, что в перечень включили источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ и направленные в Роскомнадзор для исполнения закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В ведомстве добавили, что список обновляется еженедельно.


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