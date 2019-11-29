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Финансирование пензенских аграриев в 2020 году увеличат на миллиард

29 ноября в 17:56 82 просмотра

29 ноября губернатор Иван Белозерцев наградил лучших сотрудников и руководителей хозяйств, действующих в Пензенской области.

«Предварительные итоги агропромышленного комплекса в этом году впечатляют. По многим параметрам мы не первый год занимаем лидирующие позиции. Год был непростой, два месяца во многих районах стояла засуха. Тем не менее, используя свой опыт, профессионализм, вложив в свой труд душу и сердце, переживая за свое дело, вы получили высокий результат. Он достигается именно вашими руками. За вами — развитие сельских территорий», — отметил глава региона.

По его словам, в следующем году государственное финансирование аграриев в области будет увеличено более чем на миллиард рублей.

«Горжусь, что работаю вместе с вами, и опираюсь в своей деятельности на результат в сельском хозяйстве», — сказал он.

Иван Белозерцев вручил знак «Почетный работник АПК России» профессору кафедры «Основы конструирования механизмов и машин» Пензенского государственного аграрного университета Ивану Спицыну.

Еще 46 человек награждены почетными грамотами Минсельхоза РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области, дипломами победителей соревнований в отрасли «Сельское хозяйство» в 2019 году, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/199364/

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