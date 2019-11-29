Арт-объекты, елка, подсветка. Мэр проверил новогоднее оформление Пензы

Пензенские чиновники во главе с мэром Андреем Лузгиным вечером 29 ноября проехали по улицам и проверили, как украсили город к Новому году.

Маршрут проходил по улицам Пушкина, Кулакова, 8 Марта, Тернопольской, Карпинского, проспектам Строителей и Победы. Вдоль центральных магистралей растянулись яркие ленты с огнями, в некоторых местах — лампочки с триколором, на столбах — разноцветные консоли.

На улице Пушкина деревья дополнительно подсвечены прожекторами. До 12 декабря планируется осветить ими несколько скверов, в том числе — «Копилку пословиц», Славы, Лермонтовский, Пушкинский. По-прежнему проводится работа с организациями и предприятиями, чтобы они украшали свои здания, многие уже откликнулись и даже добавили новые элементы оформления по сравнению с предыдущими годами.

В ходе объезда Андрей Лузгин сделал ряд замечаний, например, на арт-объекте «Пенза», что расположен у филармонии, не горели три буквы. Мэр поручил ответственным лицам разобраться. Уже в течение часа подсветку починили.

Глава горадминистрации обратил внимание не только на новогоднее оформление.

«В городе горят фонари разного цвета, особенно это заметно на ул. Московской. Там они — в шахматном порядке», — сказал Андрей Лузгин и поручил начальнику городского управления ЖКХ Александру Утину поговорить на эту тему с представителями Горэлектросвета.

Конечной точкой осмотра стала площадь им. Ленина, где уже установлена главная новогодняя красавица — елка высотой в 25 метров. Кроме того, здесь расположились домик Деда Мороза (его приемная откроет свои двери с 15 декабря и будет работать до 15 января), несколько торговых павильонов и арт-объект «2020» со стороны ул. Кирова. Еще один подобный появится с противоположного края площади — на ул. Московской.

«Десять елочек трехметровых будут стоять около торговых павильонов. Около домика Деда Мороза — конструкция «Олени», у драмтеатра — «Олени и сани». Света кардинально больше в этом году. Полностью завершим оформление к 15 декабря», — рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В скором времени на площади Ленина появятся две деревянные заливные горки: большая и маленькая. Напомним, мэр предложил установить подобную также в сквере «Бессмертный полк».

Как отметил Андрей Лузгин в завершении объезда, это только первая проверка по украшению к Новому году. Ежегодно город старается выделять все больше денег, чтобы Пенза стала еще красивее.