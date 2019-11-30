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Для пензенских росгвардейцев выступил ансамбль национальной гвардии (видео)

30 ноября в 00:27 42 просмотра

В Пензе для своих сослуживцев выступил ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии. Со сцены прозвучали всенародно любимые патриотические песни и хиты отечественной эстрады.

Творческий коллектив Приволжского округа войск национальной гвардии под управлением Алексея Косых приехал в областной центр впервые и сразу собрал полный зал. Среди зрителей — пензенские стражи порядка, их семьи, а также семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

«Мероприятия подобного рода очень положительно сказываются на выполнении обязанностей сотрудниками военнослужащими Росгвардии, поддерживают их дух, обеспечивают хорошим морально-психологическим состоянием», — отметил заместитель начальника управление Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.

«Если память не изменяет, в 2018 году у нас было порядка 180 концертов. В этом коллективе всегда есть место для творчества, самореализации, поддерживаются любые инициативы, это очень приятно», — сказал музыкант ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Павел Мелузов.

Творческих интересов у ансамбля достаточно. За время концерта в этом убедились зрители. Перед ними выступили рок-группа, хор и танцоры в народных костюмах.

Ансамблю скоро исполнится 15 лет. Сейчас он — на пике своего творчества, что доказывают постоянные гастроли. В 2019 году у них сразу несколько круглых дат, которым можно посвящать свои выступления: 40-летию вывода советских войск из Афганистана, столетию создателя легендарного автомата Михаила Калашникова и 250-летию первого командующего внутренней стражей России генерала Евграфа Комаровского, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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