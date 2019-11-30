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Пензенская прокуратура добилась закрытия опасной площадки в одном из ТЦ (видео)

30 ноября в 01:35 112 просмотров

В Пензе решением суда приостановлена деятельность детской площадки в торгово-развлекательном центре. Закрыть заведение потребовала прокуратура Первомайского района Пензы. На такие меры пришлось пойти после проведенной проверки, которая выявила нарушения требований противопожарной безопасности.

«Детский развлекательный центр размещался на третьем этаже объекта. По выявленным нарушениям прокурор обратился с иском о запрете его эксплуатации», — сказала прокурор Пензенской областной прокуратуры Наталья Бычкова.

«Суд первой инстанции счел требования не подлежащими удовлетворению, так как доказательств того, что размещение детской игровой зоны выше второго этажа создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан не представлено», — прокомментировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Надзорный орган в ответ на такое решение вынес апелляционное представление, после чего дело рассмотрела судейская коллегия областного суда. Она пришла к выводу, что запрет на размещение детских игровых зон выше второго этажа применим к данной ситуации, так как он действует с 2013 года, а договор аренды помещения с торгово-равлекательным центром, заключался в 2017-м.

В ближайшее время судебное решение о закрытии игровой площадки вступит в законную силу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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