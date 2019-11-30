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Губернатор отметил наградами работников агропромышленного комплекса (видео)

30 ноября в 05:34 130 просмотров

Пензенская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельскохозяйственной продукции за десять месяцев 2019 года. Предварительные итоги подвели в ходе делового завтрака губернатора Ивана Белозерцева с представителями агропромышленной отрасли.

Год для аграриев был непростой, но несмотря на все трудности, им удалось достичь хороших показателей.

«Вы и ваши коллеги собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых. Мы занимаем по этому показателю третье место в ПФО. По 2019 году — это очень хороший результат. Без преувеличения могу сказать, что аграрный сектор области является передовой экономикой нашего региона», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, пензенские аграрии — гордость области. В 2019-м побит рекорд по урожаю сахарной свеклы: собрано порядка 2500 тысяч тонн. Реализовано немало проектов в отрасли растениеводства, а по урожайности подсолнечника Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе.

«В 2019 году в регионе реализовано и запущено много современных инновационных проектов. Общая сумма вложений превысила 18 миллиардов рублей», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Работников агропромышленного комплекса, добившихся хороших показателей в своих хозяйствах, глава региона отметил заслуженными наградами. Почетные грамоты и благодарности получили не только руководители сельхозпредприятий, но и рядовые труженики.

«В настоящее время сельское хозяйство занимает лидирующие позиции, промышленность на подъеме, поэтому развитие продовольствия сейчас очень актуально и в стране, и в мире», — сказал главный инженер АО «Петровский хлеб» из Пензенского района Андрей Еремин.

Как отметили в ходе встречи, сельское хозяйство региона на сегодняшний день — одно из самых динамично развивающихся в стране. На 2020 год планируется существенно увеличить показатели, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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