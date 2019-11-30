В Железнодорожном районе Пензы несовершеннолетним продавали снюсы (видео)

В Пензе торговые точки, в которых реализуют табачную продукцию снюс, проверили полицейские, представители Роспотребнадзора и чиновники. Межведомственный рейд провели в Железнодорожном районе Пензы по многочисленным обращениям местных жителей.

«К нам обратился 42-летний житель города, он сообщил о нарушении действующего законодательства. Всего в ходе рейда было выявлено два факта продажи такой продукции. В одном случае ее реализовали несовершеннолетнему», — рассказал заместитель начальник полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин.

Проверяющие совершили контрольную закупку. Жевательная смесь уже направлена на экспертизу. Специалисты напоминают: в случае обнаружения сомнительных мест торговли снюсами необходимо обратиться в полицию по телефону — 02, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.