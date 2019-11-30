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На трассе в Пензенской области легковушка слетела в кювет

30 ноября в 09:59 202 просмотра

В Пензенской области утром 30 ноября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь рассказал о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что легковушка слетела в кювет на трассе «Нижний Новгород-Саратов» после перекрестка на Ардым примерно в 7:20.

Пользователи предположили в комментариях, что ДТП произошло из-за обледенелой дороги.

«Ночью от Тамбова до Воронежа тоже машины лежали в посадках, там гололед. Наверное, до Пензы дошло. Будьте внимательны на дороге», — написал Александр.

Официальной информации о случившемся нет.

Пензенцам напоминают о том, что при управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов жителей региона призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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