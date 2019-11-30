На трассе в Пензенской области легковушка слетела в кювет

Пользователь рассказал о случившемся в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что легковушка слетела в кювет на трассе «Нижний Новгород-Саратов» после перекрестка на Ардым примерно в 7:20.
Пользователи предположили в комментариях, что ДТП произошло из-за обледенелой дороги.
«Ночью от Тамбова до Воронежа тоже машины лежали в посадках, там гололед. Наверное, до Пензы дошло. Будьте внимательны на дороге», — написал Александр.
Официальной информации о случившемся нет.
Пензенцам напоминают о том, что при управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов жителей региона призывают «переобуть» свои автомобили.