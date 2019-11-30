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С пензенцами поделятся лайфкахами дореволюционных предпринимателей

30 ноября в 10:33 116 просмотров

4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится круглый стол на тему «Наследие выдающихся предпринимателей России». Мероприятие пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+).

Модератором дискуссии выступит заместитель председателя Комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России», вице-президент НП «Опора» Владислав Жукович.

На круглом столе его участники узнают, в том числе, о формировании созидательного предпринимательства на основе традиционных ценностей страны и примеры лучших практик. Эксперт поделится лайфхаками дореволюционных бизнесменов.

Кроме того, в этот день пройдут круглые столы и на другие актуальные для бизнесменов темы, а также — мастер-классы, дискуссии и региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Среди предпринимательских проектов пензенцев выберут лучшие по номинациям «Лучший молодежный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший созидательный проект», «Народный предприниматель».

Форум организует общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата страны при поддержке правительства Пензенской области.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно пройти регистрацию на сайте. Участие — бесплатное.


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