Пензенский бармен «проспала» алкоголь

В одном из баров Пензы две посетительницы стащили из бара алкоголь, пока работница спала.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, действия разворачивались около пяти утра 30 ноября в баре на проспекте Строителей. Девушка-бармен уснула на рабочем месте. Этим воспользовались две женщины. Они взяли с прилавка четыре бутылки алкоголя и ушли. Разбудила работницу посетительница заведения, которая видела происходящее.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Правоохранители задержали двух женщин 37 и 36 лет.

«Камерами видеонаблюдения была зафиксирована их причастность к содеянному. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», — добавили в пресс-службе.