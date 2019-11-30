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Пензенский бармен «проспала» алкоголь

30 ноября в 11:59 140 просмотров

В одном из баров Пензы две посетительницы стащили из бара алкоголь, пока работница спала.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, действия разворачивались около пяти утра 30 ноября в баре на проспекте Строителей. Девушка-бармен уснула на рабочем месте. Этим воспользовались две женщины. Они взяли с прилавка четыре бутылки алкоголя и ушли. Разбудила работницу посетительница заведения, которая видела происходящее.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Правоохранители задержали двух женщин 37 и 36 лет.

«Камерами видеонаблюдения была зафиксирована их причастность к содеянному. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», — добавили в пресс-службе.


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