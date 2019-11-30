Долгожданный бой состоялся. Емельяненко нокаутом победил Кокляева

Сначала все предполагали, что победит Александр Емельяненко, однако после взвешивания выяснилось, что Михаил Кокляев тяжелей соперника на 20 килограмм — он весил 134,1 килограмма, сообщает телеканал «360».

Бою предшествовал реальный конфликт в жизни. После перепалок в соцсетях, Емельяненко и Кокляев в октябре этого года подрались в баре. Теперь боец победил тяжелоатлета в первом раунде. Битва завершилась нокаутом.

Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира и Европы по боевому самбо. Это была первая победа 38-летнего боксера на профессиональном боксерском ринге.

Михаил Кокляев — российский спортсмен силовых видов. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417.5 кг. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.