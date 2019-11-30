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Пензенских автолюбителей предупреждают о «катке» на ул. Карпинского

30 ноября в 12:39 48 просмотров

В Пензе на улице Карпинского — гололед. Об этом днем 30 ноября информагентству сообщил читатель.

Мужчина прислал фотографии, на которых видно, как блестит асфальт. Он пояснил, что вода нигде не текла, никаких прорывов неподалеку, по его мнению, не было.

«Непонятно совершенно, почему образовался «каток», но он есть. Видно, что коммунальные машину уже частично посыпали песко-соляной смесью асфальт, но я с трудом смог подняться в гору на зимней резине. Причем, заледенела только половина дороги. Езжайте аккуратнее», — добавил он.

Сотрудники Госавтоинспекции также просят пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Кроме того, пензенцам, которые еще не «переобули» свои машины, рекомендуют сделать это как можно быстрее.


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