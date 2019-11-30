Пензячка обнаружила в стакане с кофе нечто мерзкое

Жительница Пензы рассказала в Сети о мерзкой находке в чашке с кофе.

Женщина опубликовала фотографии своей покупки в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что приобрела кофе из автомата на автовокзале и пришла в ужас.

«Что-то плавает, похожее на насекомое. Не хочу даже думать, что это и столько в стакане таких существ», — добавила она.

Пользователи в комментариях предположили, что это остатки от кофейных зерен, которые не перемололись. Однако некоторые подписчики сообщества рассмотрели там мух. Что это на самом деле — неизвестно. Пензенцы предложили женщине обратить в Роспотребнадзор, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.