Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Сессия Пензенской городской Думы 29 ноября
Наши новости
«Губы дьявола». Россиянок захватил новый тренд
Долгожданный бой состоялся. Емельяненко нокаутом победил Кокляева
Сервис предупреждения пешеходов о приближающихся авто обойдется в 5 млн рублей
Россиян хотят освободить от банковских комиссий по коммунальным платежам
Россиянам хотят запретить пользоваться криптовалютами
Российское вино хотят продавать до полуночи
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты, которую все приняли за НЛО
Льготы для бизнеса в российских регионах могут отменить
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроют массовый забег и гонки на елках
Больше половины россиян жалуются на недосып

В России увеличилось количество черной икры

30 ноября в 14:52 112 просмотров

В России в 2019 году выросло производство черной икры, сообщает «Газета.ру».

Так, в январе-сентябре российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем в прошлом году. При этом, лососевой икры добыли меньше, за восемь месяцев — 16,2 тыс. т.

Рост производства черной икры специалисты объяснили тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб. Всего таких хозяйств в России около 80. Они расположены преимущественно в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. По прогнозам Зверева, производство будет расти и дальше.

По статистике, по импорту черной икры, то за три квартала 2019-го Россия ввезла из других стран около 5 т осетровой икры, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-2315831/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...