В России увеличилось количество черной икры

Так, в январе-сентябре российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем в прошлом году. При этом, лососевой икры добыли меньше, за восемь месяцев — 16,2 тыс. т.

Рост производства черной икры специалисты объяснили тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб. Всего таких хозяйств в России около 80. Они расположены преимущественно в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. По прогнозам Зверева, производство будет расти и дальше.

По статистике, по импорту черной икры, то за три квартала 2019-го Россия ввезла из других стран около 5 т осетровой икры, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.