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В центре Пензы жестко столкнулись два кроссовера

30 ноября в 14:18 188 просмотров

В Пензе на улице Злобина днем 30 ноября произошла авария. Об этом стало известно из группы соцсети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал в сообществе фотографию с места происшествия и пояснил, что машины столкнулись примерно в 12:30. Судя по снимку, участниками ДТП стали Nissan Qashqai и Toyota RAV4. Оба кроссовера получили механические повреждения. У первой иномарки разбит капот, а у второй — левое крыло.

На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет.

Пензенцев просят управлять автомобилями аккуратно, не превышать разрешенную скорость и держать дистанцию. Необходимо помнить, что каждый непродуманный маневр или халатное поведение на дороге могут привести к трагедии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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