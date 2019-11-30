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Зареченка стала лучшим режиссером «Театрального Приволжья»

30 ноября в 16:19 170 просмотров

Завершился окружной этап молодежного фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». По его итогам лучшим режиссером среди школьных театров стала Наталья Кучишкина из Пензенской области.

Всего за звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняло участие около 7000 юных актеров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек.

Победителей выявило народное голосование и оценки профессионального жюри, которые складывались в соотношении 50 на 50. Свои голоса за любимых актеров отдали почти 30 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ПФО, церемонию подведения итогов в прямом эфире смотрели во всех регионах округа.

Наталья Кучишкина получила номинацию «Лучший режиссер среди школьных театров». Победу ей принесла постановка «Тим Талер, или Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса. Звание «Лучший режиссер среди студенческих театров» жюри присудило Дмитрию Миронову из Чувашской Республики.

Лучшим школьным театром стала студия «Пауза» из Республики Башкортостан, а победу среди стученческих коллективов присвоили межвузовскому театру «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики.

«Победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля от 100 до 200 тысяч рублей. А для режиссеров и актеров, ставших лучшими, подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России», — добавили в прес-сслужбе.

Напомним, Пензенскую область представляли студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса.


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