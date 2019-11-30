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На ул. Байдукова построят новый участок дороги

30 ноября в 16:53 88 просмотров

Мэр Пензы Андрей Лузгин 30 ноября проверил развитие транспортной инфраструктуры города.

Глава горадминистрации оценил ход работ на территории Первомайского района. Там от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской расширяют автомагистраль с двух до нормативных четырех полос. Увеличение пропускной способности рассмотрели и на улице Попова, где участники совещания обсудили возможность расширения проезжей части. Также они посмотрели место возможного строительства и реконструкции дороги от города Спутник до улицы Окружной.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящее время проект дорожных работ по улице Байдукова находится на экспертизе. Там предполагают построить новый участок дороги, сделать реконструкцию моста и довести существующую проезжую часть до нормативного состояния.

Также Андрей Лузгин осмотрел участок у автовокзала, где ранее снесли многоквартирные жилые дома. Он поручил привести в порядок эту территорию и проработать вопрос дальнейшего использования земли.

«Посмотрите, что можно сделать из этого пространства, как вариант — создать условия для цивилизованной торговли», — предложил мэр.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_obsudili_perspektivu_stroitelstva_novykh_dorog/

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