На ул. Байдукова построят новый участок дороги

Глава горадминистрации оценил ход работ на территории Первомайского района. Там от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской расширяют автомагистраль с двух до нормативных четырех полос. Увеличение пропускной способности рассмотрели и на улице Попова, где участники совещания обсудили возможность расширения проезжей части. Также они посмотрели место возможного строительства и реконструкции дороги от города Спутник до улицы Окружной.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящее время проект дорожных работ по улице Байдукова находится на экспертизе. Там предполагают построить новый участок дороги, сделать реконструкцию моста и довести существующую проезжую часть до нормативного состояния.

Также Андрей Лузгин осмотрел участок у автовокзала, где ранее снесли многоквартирные жилые дома. Он поручил привести в порядок эту территорию и проработать вопрос дальнейшего использования земли.

«Посмотрите, что можно сделать из этого пространства, как вариант — создать условия для цивилизованной торговли», — предложил мэр.