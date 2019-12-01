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Пензенских водителей предупредили о наступающих снегопадах

30 ноября в 23:02 198 просмотров

В Пензе в ближайшие дни прогнозируется снег. Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть осторожнее.

Отмечается, что выпадение снега может привести к появлению наледи на дорогах. В связи с этим, водителям необходимо управлять авто особенно внимательно и осторожно. Эффективным способом обеспечения безопасности движения является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, оценить условия видимости и обзора», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Кроме того, особенно внимательными советуют быть и пешеходов, так как тормозной путь у автомобилей из-за наледи и снега увеличивается, машина может не успеть вовремя остановиться перед резко появившимся на проезжей части человеком. Помимо этого, пензенцам рекомендуют прикреплять на одежду световозвращающие элементы, чтобы автолюбители смогли увидеть их издалека.


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