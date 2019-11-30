«Почти поцеловались». На ул. Кольцова едва не столкнулись две легковушки

В Пензе на улице Кольцова едва не произошла авария. Видеозапись происходящего в редакцию информагентства прислал очевидец.

Читатель «Пенза-Пресс» пояснил, что Nissan Teana выезжал с первого Онежского проезда и, не убедившись в безопасности поворота на улицу Кольцова, вылетел на проезжую часть. В него чуть не врезалась «четырнадцатая», которая двигалась по главной дороге.

«Там буквально сантиметров 20 осталось, очень вовремя отечественная легковушка затормозила. Почти поцеловались», — добавил мужчина.

Официальной информации нет. Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными за рулем. При совершении маневра необходимо убедить в безопасности его выполнения.