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Пензенского депутата исключили из ЕР за пьяную езду и «корочки» прокурора

30 ноября в 21:22 480 просмотров

В Пензе вечером 30 ноября региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило об исключении из своих рядов депутата Законодательного Собрания, бизнесмена Владимира Вдонина.

Такое решение было принято в связи с тем, что депутат попался пьяным за рулем. Кроме того, как отмечают представители «ЕР», он козырял перед правоохранителями поддельными корочками сотрудника прокуратуры.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — подчеркнул секретарь регионального отделения Валерий Лидин.

В пресс-службе реготделения партии уточнили, что Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии [в нем отмечается, что причиной исключения могут стать действия, «дискредитирующие партию"]. Также он выведен из состава фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области.

Напомним, ранее поступок Владимира Вдонина в Instagram прокомментирвоал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Он назвал поведение народного избранника «вызывающим и аморальным».

«Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо) возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан, и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме, того я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль! Я напомню, что Президент России Владимир Путин на XIX Съезде «Единой России» обратил особое внимание всех членов партии на то, что «лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других». И еще одна цитата: «Хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости», — подчеркнул депутат Госдумы.

Фотография: скриншот https://penza.er.ru/media/userdata/regional_persons/2016/12/28/b13b2594eaa0a093b53f5da5b797467e.jpg

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